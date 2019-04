Entella, Paroni: "Non dobbiamo specchiarsi, ma spingere fino in fondo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervistato da Tuttoentella.com il portiere della Virtus Andrea Paroni ha parlato del finale di stagione che potrebbe riportare in Serie B la squadra ligure: “Ora tutti i punti diventano importanti, poi in questo campionato partite semplici non ce ne sono e non vuole essere una frase fatta ma si sono visti dei risultati che sulla carta potevano esser facili ma alla prova del campo non sono stati così. Noi abbiamo fatto un campionato dove abbiamo avuto poco tempo per preparare le partite e in questo finale abbiamo quasi sempre una settimana a disposizione. Sabato sera andiamo a giocare in casa di una squadra che, dopo di noi, è quella che ha fatto più punti fra le mura amiche. Sarà una trasferta insidiosa. Noi però vogliamo vincere il campionato e fare un risultato importante in un’annata altrettanto importante. - continua Paroni - C’è solo da guardare avanti, non c’è da amministrare né da pensare che sia stato fatto qualcosa. Se uno si specchia o si ferma adesso vuol dire che non ha capito cosa si stia giocando. Non c’è neanche bisogno di dirlo. Fattore casalingo? Questa è una cosa che ultimamente stiamo rimarcando. Il Comunale si presta a questo e se viene riempito il pubblico è vicino ai giocatori e il tifo si fa sentire, è sempre bello giocare davanti a uno stadio pieno. Ci aspettiamo che la gente risponda. Ormai manca poco ma ci sono due partite e speriamo ci sia ancora del tempo per venire a dare una mano".