Entella, Pellizzer: "Estate non piacevole, ora caliamoci in questa C"

Michele Pellizzer, difensore della Virtus Entella, ha analizzato negli ultimi giorni a ZonaCalcio.net la difficile estate dei liguri, alla fine non riammessi in cadetteria: "È stata particolare, sinceramente non molto piacevole, il 15 luglio pensavamo di giocare il campionato di C e ci stavamo preparando per affrontarlo nel migliore dei modi. Poi ci sono state varie vicissitudini che hanno visto protagoniste alcune squadre, sino alla conseguenziale sentenza del Coni che ci riammetteva in B, da lì in poi è iniziato il nostro calvario. C’è stata tanta confusione ed incertezza, noi eravamo in balia degli eventi, visto che non sapevamo quale categoria avremmo affrontato. Dobbiamo ringraziare la società per come ci è stata vicina e per aver gestito nel migliore dei modi tale situazione. L’obiettivo adesso è di calarsi in maniera perfetta nelle dinamiche di questo campionato, visto che questa categoria richiede tanta corsa, grinta, temperamento e spirito di sacrificio. Personalmente credo di aver trovato il giusto impatto con la Serie C, inoltre ringrazio della fiducia che ripone Boscaglia nei miei confronti".