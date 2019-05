Entella, su Migliorelli interesse di Cesena e Monopoli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lorenzo Migliorelli, difensore classe '98 di proprietà dell'Atalanta, secondo quanto raccolto da TuttoC.com, dopo la vittoria del campionato con l'Entella (quattro presenze per lui), dovrebbe rimanere in Serie C, con il neopromosso Cesena e il Monopoli interessati al prospetto nerazzurro.