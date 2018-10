Entella, tanta attesa per la sentenza: gli scenari possibili

Cresce l'attesa per la sentenza del TAR circa la riammissione dell'Entella in Serie B (procedimento che riguarda anche la Viterbese, che si vedrebbe dirottata, come suo volere, nel Girone A qualora i liguri fossero chiamati a disputare il campionato Cadetto), con una serie di scenari che si potrebbero aprire in tutti e due i casi.

Qualora il TAR confermasse quanto già stabilito, ovvero che la truppa di Gozzi ha il sacrosanto diritto di partecipare alla Serie B dopo che il Collegio di Garanzia ha deciso di affibbiare la penalizzazione di -15 al fallito Cesena nella stagione di competenza (la scorsa) e di riscrivere quindi la classifica che vedrebbe l'Entella salvo, c'è da capire quella che sarà la posizione della Lega B, mentre in caso contrario lo scenario è sicuramente più complesso. Se il TAR non desse ragione ai biancazzurri, gli stessi potrebbero rivolgersi al Consiglio di Stato, chiaramente allungando i tempi del tutto, e non senza complicazioni per il campionato di Serie C. Di questo, dalle colonne de Il Secolo XIX, ne ha parlato il presidente della Lega Pro Gabriele Gravina:

"C'è un provvedimento di blocco, se scaturisce un diniego comincia a diventare un po' complicato mantenerlo e quel punto non avrei più nessun elemento per giustificare la sospensione delle partite, a meno che dopodomani non ci sia un controricorso al Consiglio di Stato e un'altra cautelare con qualcuno che mi dica che non devono giocare".

Si può solo attendere. Tra oggi e domani il responso: probabilmente già oggi, nel tardo pomeriggio.