Entella, una fuoriserie che vuole crescere ancora. Mancosu il colpo

L'Entella affidata a Roberto Boscaglia è già ai nastri di partenza una squadra fuori categoria per la Serie C. Con la possibilità di essere riammessa in Serie B la dirigenza dei Diavoli Neri in estate aveva lavorato per strutturare una rosa di categoria superiore e i risultati ottenuti finora danno la riprova: 30 punti in classifica, sei di meno della Pro Vercelli prima ma con ancora quattro gare da recuperare.

Nonostante questo, però, gli uomini mercato del presidente Antonio Gozzi stanno lavorando per innalzare il livello qualitiativo della rosa per non lasciare niente al caso in vista del rush finale della stagione. Per questo motivo Matteo Mancosu, ex del Montreal Impact, è il profilo prescelto per completare l'attacco, mentre a centrocampo si punta forte su Moses Odjer della Salernitana. Niente da fare, almeno per questo inverno, sul fronte uscite per Dany Mota Carvalho. Le voci sul Monza sono risultate essere prive di fondamento, mentre quelle da Premier e Liga sono state rispedite al mittente dalla società di Chiavari. Se ne riparla la prossima estate.