Enzo Maiuri: "Un piacere allenare club prestigiosi come la Cavese”

vedi letture

Il Foggia sembra essere proprio nel suo destino. Un paio di mesi fa lasciò la società rossonera per divergenze con la società, oggi i pugliesi hanno vinto contro la Cavese e i metelliani gli hanno offerto la panchina per provare a rialzare al testa dopo una partenza che sarebbe eufemistico definire negativa. La redazione di TuttoC ha intercettato il tecnico Vincenzo Maiuri per chiedergli anzitutto un commento sulla partita disputata questo pomeriggio: “E’ stata una gara combattuta, con poche occasioni da gol da una parte e dall’altra. I due rigori in successione hanno spostato l’equilibrio, se la Cavese avesse segnato staremmo parlando di un altro risultato. Il Foggia ha acquisito sicurezza con il passare dei minuti, la posizione di classifica dei metelliani non aiuta e basta poco per far riemergere gli spettri del passato. I rossoneri hanno mostrato forza fisica e determinazione, stanno continuando a conquistare risultati positivi ormai da quattro settimane”. Inevitabile una battuta sul futuro e su una squadra che sembra in grande difficoltà: “Quando si tocca il fondo bisogna capire che si può soltanto risalire. Sono convinto ci sia qualità in quest’organico, vedo una squadra un po’ sfiduciata e può capitare quanto hai una rosa di livello, ma anche molto giovane. La bravura di un mister è quella di trasmettere motivazioni. Ora parlerò con la società, ci siederemo attorno ad un tavolo e speriamo che la trattativa possa andare in porto perché è sempre un piacere allenare club prestigiosi come la Cavese”.