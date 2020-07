esclusiva Ad SudTirol: "Se ci adatteremo alla particolare situazione, saremo protagonisti"

vedi letture

Tra le squadre che adesso riprenderanno il suo percorso verso la B, c’è il SudTirol, quarto classificato nel Girone B. Per un punto della situazione su questa ripresa, i microfoni di TuttoMercatoWeb.com hanno contattato l’Ad biancorosso Dietmar Pfeifer.

Un lunghissimo stop ha preceduto il via ai vostri playoff: come sta la squadra?

“La squadra ha svolto e sta svolgendo una preparazione intensa e mirata in vista dei playoff. La società, dal canto suo, si è prodigata per non lasciare nulla al caso, per creare tutti i presupposti necessari per mettere staff e giocatori nelle condizioni di potersi allenare nel migliore dei modi e nel rispetto dei protocolli”.

Un SudTirol abituato ai playoff, ma quest’anno saranno diversi: che partite si aspetta di vedere?

“Questi playoff costituiscono una grande incognita, in considerazione del fatto che le squadre si trovano in una situazione assolutamente atipica. Negli ultimi quattro mesi non hanno potuto giocare gare ufficiali o disputare amichevoli e la preparazione, come noto, è stata condizionata dal lockdown. Inoltre, le partite della fase conclusiva di questa surreale stagione, saranno senza spettatori. Vedremo quali squadre sapranno adattarsi meglio a queste anomale circostanze”.

Se tornasse indietro nel tempo, c’è qualcosa che cambierebbe di questa stagione?

“La nostra filosofia è quella di proseguire il percorso di sviluppo. Negli ultimi anni siamo cresciuti costantemente e progressivamente e desideriamo continuare su questa strada. In linea di massima sono contento di quello che siamo riusciti a fare fino a ora, ma sono anche consapevole che si può e si deve migliorare sempre”.

Dove può arrivare questo SudTirol?

“Se riusciremo ad adattarci nel migliore dei modi a questa nuova e particolare situazione allora potremo disputare dei playoff da protagonisti. Arrivati a questo punto abbiamo il dovere di crederci”.

Un futuro ancora da scrivere sul campo: si è comunque già operativi, a prescindere dalla categoria, o delle valutazioni saranno fatte successivamente?

“Il futuro della nostra società non si basa esclusivamente sul risultato di una singola stagione ma, come detto, su un processo di crescita articolato ed esteso, che riguarda tutti i settori: sportivo, organizzativo, infrastrutturale. Di conseguenza abbiamo le idee ben chiare per quanto riguarda l’avvenire: il futuro dell’FC Südtirol sarà senz’altro positivo. Di questo sono convinto!”.