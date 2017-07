ESCLUSIVA TMW - Ag. Alcibiade: "Prima scelta per tutti, vuole solo tornare a casa"

© foto di Prospero Scolpini/TuttoLegaPro.com

Si sono definitivamente allontanati Raffaele Alcibiade e il Catania, che hanno deciso di non "sposarsi" nonostante settimane di contatti serrati. Il difensore torinese, reduce da una buona stagione con la Paganese, non vestirà la maglia rossoazzurra e, dopo l'esternazione di Pietro Lo Monaco, tocca all'agente del giocatore, Luigi Matrecano, fare chiarezza su quanto accaduto attraverso i microfoni di TuttoMercatoWeb: "Ho letto quanto dichiarato dal Direttore Lo Monaco e mi preme fare alcune precisazioni. Non è vero che Alcibiade non sia stata una prima scelta in quanto il Catania ci ha sollecitati per almeno tre settimane per prenderlo. A loro abbiamo fatto presente che il giocatore sarebbe stato onorato di vestire la maglia del Catania, ma che aveva innanzitutto la priorità di riavvicinarsi a casa, essendo di Torino. Anzi, desidero fare un grosso in bocca al lupo al Catania e a Lo Monaco perché questa è una piazza magnifica che non merita di stare in C. Tuttavia credo che anche Raffaele sia una primissima scelta per questa categoria, non è certo un atleta di seconda fascia. Lui ha sempre giocato lontano dalla sua città e stavolta aveva l'esigenza di poter stare con la moglie vicino casa, anche se la chiamata del Catania è stato motivo di orgoglio per lui perché si tratta di un club che dovrebbe stare in ben altri palcoscenici".