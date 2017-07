ESCLUSIVA TMW - Ag Cedric: "A Roma 5 anni fantastici. Ora è a parametro zero"

© foto di Antonio Vitiello

Dal primo luglio ha preso ufficialmente il via il calciomercato in vista della stagione 2017/18, e a tenere banco ci sono non solo i trasferimenti ma anche le trattative per acquisire la proprietà di calciatori che sono andati in scadenza con il proprio club di appartenenza. Tra i giocatori svincolati spicca Cedric Njiki Tchoutou, talentuoso esterno offensivo classe '95 che al 30 giugno ha concluso la sua quinquennale esperienza contrattuale con la Roma, acquistato giovanissimo dagli oramai ex dirigenti giallorossi Sabatini e Massara. TuttoMercatoWeb ha raggiunto telefonicamente il suo agente, Christian Bosco, per saperne di più sul futuro del ragazzo. "Ringraziamo la Roma per i cinque anni splendidi trascorsi come tesserato giallorosso - le sue parole -. La società ha dimostrato di saper investire sui giovani e di tutelare sempre e a 360 gradi i prodotti del suo vivaio. Dopo due anni sfavillanti in Primavera, Cedric ha cominciato le varie esperienze in prestito, due delle quali anche all'estero (Nimes, serie B francese e Voluntari, serie A rumena) dimostratesi molto formative e costruttive per il suo percorso professionale. E' andata meno bene in Lega Pro italiana (Siena, Taranto e Catanzaro), categoria nella quale il ragazzo non ha beneficiato della continuità tecnica necessaria per poter dimostrare il proprio valore. E ciò principalmente a causa di alcune normative che caratterizzavano il campionato di Lega Pro italiano. Infatti i calciatori under 23 stranieri, seppure federalmente "in circolarità", non ingenerano contributi come invece accade per i pari-età italiani. In aggiunta a ciò, sono stato sempre molto restio al meccanismo delle valorizzazioni, uso comune per i club di Lega Pro: a mio avviso se si acquisisce un calciatore, sebbene a titolo temporaneo, deve essere per le sue qualità e per il suo valore assoluto, e non perchè gli viene coperto lo stipendio dal club di appartenenza o perchè ci siano degli incentivi a farlo giocare. Tutto ciò anche in ragione del fatto che, arrivati ad un certo punto della stagione, le società tendono ad impiegare i calciatori di proprietà, nella speranza di poter fare mercato alla fine del campionato. Credo ancora molto nelle qualità di Cedric, e posso asserire con piena convinzione che chi lo contrattualizzerà farà un vero affare. E dandogli continuità, avrà una plusvalenza futura assicurata".