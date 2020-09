esclusiva Ag. Collodel: "Diverse chiamate per il ragazzo. Aspettiamo la proposta del Novara"

vedi letture

Il futuro di Riccardo Collodel, centrocampista classe ‘98, è ancora avvolto dal mistero. Il calciatore infatti andrà in scadenza fra un anno con il Novara, ma al momento le trattative il il rinnovo non stanno decollando. Per fare il punto della situazione la redazione di Tuttomercatoweb.com ha sentito il suo agente Simone Bernardo: “Il ragazzo è in scadenza fra un anno e già stanno arrivando diverse chiamate per informarsi sulla sua situazione però la priorità sarebbe continuare con il Novara. Il ragazzo sta bene in questo club, è della zona, e vorrebbe continuare, ma al momento le trattative per il rinnovo non decollano. - conclude Collodel – Aspettiamo una proposta da parte della società per sederci al tavolo e trovare un accordo. Sottolineo che non guardiamo solo alla parte economica, ma mettiamo al primo posto la parte tecnica dato che da gennaio in poi non è stato più impiegato come nella prima parte di stagione e i play off non li ha praticamente giocati”.