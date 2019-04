ESCLUSIVA TMW - Ag. Ferrari: "Feeling immediato con Piacenza. E' felice"

Tre mesi dopo l'ufficialità del suo arrivo a Piacenza, il ruolino di marcia di Franco Ferrari recita: 14 presenze e 9 gol. Un rendimento estremamente positivo che ha permesso alla società emiliana di portarsi a -1 in classifica dalla corazzata Entella. Un rendimento di cui la redazione di TuttoMercatoWeb.com ha parlato con il suo agente Osvaldo Mannucci.

Tre mesi e a Piacenza è già iniziata la "Ferrari-Mania".

"Sono personalmente molto contento e anche Franco lo è per ciò che sta riuscendo a fare a Piacenza. Mattassi, dg biancorosso, stava dietro al ragazzo già dalla scorsa estate, quando poi abbiamo optato per Brescia. A Gennaio, poi, si è ripresentata nuovamente l'opportunità di vestire la maglia del Piacenza e così sono bastate due telefonate per capire che era la scelta giusta e trovare l'accordo".

Un feeling scattato immediatamente. Ma è destinato a durare?

"Franco a Piacenza si trova benissimo. In città a scoperto l'ambiente perfetto per esprimersi ad alti livelli, esattamente quello che la società si aspettava da lui. L'obiettivo comune oggi, per il giocatore, il club e chi lo segue come me e Donato Di Campli è solo uno: la Serie B. La speranza è di riuscire a farlo tutto insieme. Per delineare quello che sarà il futuro c'è ancora tempo".

Con il Genoa che è parte attiva visto che detiene la proprietà del cartellino.

"Il Grifone sta apprezzando molto la crescita del ragazzo. Adesso, però, dobbiamo pensare solo al finale di stagione e alla prossima gara contro la Lucchese. Importantissima per la classifica. Per il futuro, ripeto, c'è ancora tempo".