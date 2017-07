ESCLUSIVA TMW - Ag. Fifa Lione: "Possibili sviluppi per Pandolfi e Pereirinha"

© foto di Federico Gaetano

Il futuro di Luca Pandolfi, ex bomber dell'Altovicentino approdato a Melfi nel mercato di riparazione, e quello di Luciano Castan, centrale difensivo brasiliano fratello dell'ex Toro Leandro. Tanti gli argomenti messi a fuoco con l'Agente Fifa Giovanni Lione della LG Sports&Management, il quale ci ha parlato anche di alcuni calciatori assistiti che hanno molto mercato in D e di altri stranieri per i quali l'Agenzia ha mandato in Italia.

Partiamo dall'attaccante classe '98 Luca Pandolfi: quali sono le prospettive per lui per la prossima stagione?

"Abbiamo ricevuto tante offerte da club di Serie D per il ragazzo, ma stiamo valutando anche le diverse proposte provenienti dalla serie C. A giorni avremo delle novità importanti".

Della vostra scuderia fanno parte anche l'esterno offensivo Davide Difino ('95), i centrocampisti centrali classe '96 Andrea Satta e Giovanni Liberti, il terzino sinistro Giuseppe Solitro ('96), il centrale difensivo Salvatore Miccichè ('97) e il terzino destro (e all'occorrenza centrale) Alberto Accardo ('94): possibili sviluppi?

"Assolutamente sì. Per tutti i calciatori menzionati abbiamo tante richieste in Serie D ma anche per loro stiamo parlando e valutando interessamenti in C. Sono previsti colloqui personali con i vari Direttori Sportivi e stabiliremo il da farsi".

Avete poi acquisito mandato in Italia per Luciano Castan, difensore centrale e fratello di Leandro.

"Confermo. Avevamo intavolato delle trattative soprattutto in Serie B, ma alla fine il ragazzo è il suo entourage hanno preferito il Qatar dove ha ricevuto un'offerta dal Al-Khor davvero importante".

Poi c'è il terzino destro del Gremio Raul Cardoso ('97), atleta dotato di doppio passaporto italo-brasiliano e forte di diverse presenze con l'Under 20 brasiliana.

"Anche qui avevamo sviluppato molti negoziati con diversi club di Serie B e di C di prima fascia. Ma proprio in queste ore il ragazzo ha ceduto alle lusinghe economiche della MLS".

Infine state trattando il terzino destro portoghese Pereirinha (nella foto), elemento non nuovo al calcio italiano visto che nella stagione 2015/16 ha vestito la casacca della Lazio.

"In questo caso, oltre ad alcuni pourparler con club italiani, stiamo interagendo anche con diverse società europee che si sono interessate al calciatore essendo un parametro zero".