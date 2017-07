ESCLUSIVA TMW - Ag. La Camera: "Da tempo voleva misurarsi con l'estero"

© foto di Nicolò Schira

"Siamo molto contenti dell'accordo trovato con il Partizani Tirana. Giovanni da tempo voleva misurarsi con una esperienza all'estero. Qui in Albania il calcio è in grande crescita come testimonia l'exploit della nazionale, inoltre c'è una dirigenza e uno staff tecnico italiano e un allenatore molto preparato come Iuliano, che ha voluto fortemente La Camera: la sua presenza è stata decisiva".

Così l'agente Giovanni Tateo commenta in esclusiva a TuttoMercatoWeb.com la firma del suo assistito, il regista Giovanni La Camera, con il Partizani Tirana del consulente di mercato Luciano Moggi.

Lei sinora ha chiuso altre operazioni importanti in questo mercato, soprattutto in Lega Pro. La più difficile?

"Portare Doumbia al Livorno. È un giocatore importante per il Lecce, ma Spinelli lo seguiva da tempo e l'ha voluto fortemente".

Il goleador Di Piazza dopo la promozione con il Foggia cerca il bis a Lecce.

"Matteo da un paio di anni sta facendo cose straordinarie. A Foggia è stato determinante con gol pesanti e ora punta a replicare quanto fatto anche a Lecce. Una piazza come quella salentina merita ben altri palcoscenici rispetto alla Lega Pro".