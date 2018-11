ESCLUSIVA TMW - Ag. Madrigali: "Visto? Era ok. Club lo aveva messo ai margini"

© foto di Federico De Luca

Ha trovato il gol nella prima partita da titolare. Stiamo parlando di Saverio Madrigali, difensore della Lucchese che ieri era riuscito con la sua rete a dare il via ad una rimonta che sembrava potersi realizzare (poi i rossoneri hanno perso 3-2 contro il Siena). La notizia più importante però arriva dalla sua prestazione che conferma soprattutto la sua integrità fisica dopo le tante illazioni che erano circolate in questo periodo. "In effetti sono contento soprattutto perché è stato evidenziato che non è vero che aveva problemi fisici", dice a Tuttomercatoweb.com il suo agente Giocondo Martorelli. "Saverio ha saputo farsi trovar pronto per i primi novanta minuti della stagione. A prescindere dal gol ha dimostrato di essere all'altezza e di star bene. Sono consapevole del fatto che Favarin ha sempre avuto fiducia in lui. Poi però con l'arrivo di altre persone in società è stata fatta questa scelta scellerata: non ha potuto allenarsi col gruppo e non ha potuto partecipare alle partitelle. Ora per lui si apre un nuovo ciclo. Voglio ribadire che Favarin ha sempre creduto in lui e se in questi mesi avevo dichiarato che il ragazzo stava bene lo facevo perché ne ero certo, dicendo le cose chiaramente come ho sempre fatto in questi trent'anni di attività. Quel che facevano trapelare dalla società erano menzogne".