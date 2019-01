ESCLUSIVA TMW - Ag.Mancosu: “All’Entella per Boscaglia, Matteo come Hubner”

© foto di Giorgio Sanseverino

“La presenza di Boscaglia non è un elemento da poco ai fini del suo ritorno. Un po’ come Signori che da Foggia poi ha ritrovato Zeman”. Cosi in esclusiva a TuttoMercatoWeb l’avvocato Valentino Nerbini, agente del nuovo attaccante della Virtus Entella, Matteo Mancosu che è tornato in Italia dopo l’esperienza al Montreal Impact. “L’offerta dell’Entella è stata la migliore sotto il profilo tecnico, sarà il Dario Hubner della situazione: una garanzia in qualunque categoria. Montreal Impact? Un’esperienza straordinaria, ha raggiunto obiettivi importantissimi per la sua carriera. Nella sua testa però c’era di ricominciare attraverso una società e - conclude Nerbini - un allenatore che potesse esaltare le caratteristiche”.