esclusiva Ag. Montero: "A Bisceglie anno positivo. Mercato? Ci sono interessamenti"

In un momento non felice per il mondo, qualche piccolo spiraglio di luce si inizia a intravedere. Ed è alle volte giusto sottolineare quel piccolo raggio che illumina almeno un po'.

Di cose buone, prima del Covid-19, ce ne sono state tante, e tra questo l'impatto di Alvaro Montero a Bisceglie: non l'anno ideale, alla sua prima esperienza in Italia l'attaccante ha visto interrompere la stagione con tutte le anomalie che sono conseguite, ma a livello personale lo spagnolo non ha niente da rimproverarsi. Anzi, la volontà quella di rimanere in Italia, per dimostrare a tutti che può ancora dire molto. I microfoni di TuttoMercatoWeb.com hanno contattato il suo agente, l'avvocato Francesco De Marco.

Un campionato strano, quello di questo anno, ma Montero sembra essersi adattato subito.

“Dopo aver giocato sempre nella Serie C spagnola, Alvaro voleva misurarsi anche con altri tornei, e appena ho saputo dell'interesse del Bisceglie gli ho proposto la cosa: non ho mai avuto dubbi sul fatto che in Italia avrebbe fatto bene, è bravo tecnicamente ma ha anche una buona struttura fisica, sa battagliare. Dopo un normale periodo di ambientamento, è poi esploso”.

Nove gol sui 20 segnati dal Bisceglie e fascia di capitano: soddisfatti?

“Molto. Si è caricato la squadra sulle spalle, a gennaio aveva anche la possibilità di lasciare Bisceglie ma non ha voluto proprio per l'attaccamento alla causa. Non solo, è stato ritenuto indispensabile per la squadra anche dal presidente Canonico, quindi è rimasto”.

La nuova stagione sarà ancora in Puglia?

“E' presto per parlare di mercato, anche se gli interessi nei suoi confronti non mancano. E' nel pieno della sua maturità, sarebbe importante consolidarsi, quindi valuteremo tutte le situazioni”.