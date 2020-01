© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com

Il futuro di Andrea Razzitti non sarà al Picerno che lo aveva messo nel mirino per rinforzare l’attacco. Il suo agente Marco Tropea ai microfoni di Tuttomercatoweb.com ha fatto il punto sul futuro del calciatore attualmente svincolato: “Razzitti si è allenato qualche giorno con il Picerno, ma alla fine non abbiamo trovato l’intesa con il club, con cui ci siamo lasciati in buoni rapporti. Il suo futuro sarà altrove visto che ci sono diversi club che mi hanno chiesto informazioni. Stiamo valutando con calma per decidere la migliore soluzione”.

Fra i suoi assistiti ci sono anche Bakayoko e Lucenti, centrali della Pergolettese. Ha avuto richieste per loro?

“Dopo un inizio complicato stanno facendo bene e sono già nel mirino di alcuni club di Serie C che mi hanno contattato. Con loro e il club abbiamo però deciso di chiudere la stagione alla Pergolettese per cercare di conquistare la salvezza e concludere il percorso intrapreso. In estate poi si parlerà del futuro dei due ragazzi”.