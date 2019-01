ESCLUSIVA TMW - Ag. Razzitti: “Resta a Vicenza. Vuole dire la sua"

Dopo aver recuperato dal grave infortunio (rottura del legamento crociato) subito in estate e aver trovato anche la via della rete nella penultima del girone d'andata contro l'Albinoleffe per l'attaccante del LR Vicenza Virtus Andrea Razzitti c'è un girone di ritorno in cui recitare un ruolo da protagonista, sempre con la maglia biancorossa addosso. L'agente del calciatore Marco Tropea ai nostri microfoni ha infatti parlato così del futuro del calciatore: “Andrea dopo aver recuperato a tempo di record dalla rottura del crociato e essere riuscito anche ad andare a segno nel finale del girone d'andata ha tutta l'intenzione di continuare con la maglia del Vicenza e dare il proprio contributo alla causa. È felice e si trova bene nella piazza veneta e nonostante qualche richiesta non ha intenzione di cambiare maglia in questa finestra di mercato. La sua carriera è sempre stata in salita, ma vuole dimostrare di poter dire la sua in un club importante e blasonato come quello veneto e contribuire coi suoi gol ai successi del Vicenza”.