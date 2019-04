ESCLUSIVA TMW - Ag. Sandomenico: "Rinnovo in dubbio: può andare via"

Si allontana il rinnovo del contratto tra la Reggina e l'esterno offensivo napoletano Salvatore Sandomenico. La trattativa è ormai ad un punto di stallo, circostanza su cui il suo agente, l'avvocato Maurizio De Rosa, ha voluto fare alcune precisazioni ai microfoni di TuttoMercatoWeb. "Ho atteso il traguardo dei play-off per manifestare il mio disappunto sulla condotta della società nei confronti di Sandomenico - le sue parole -. Dopo aver realizzato 7 gol e contribuito al raggiungimento degli spareggi, è stato accantonato. Nelle ultime tredici gare è stato titolare solo in due occasioni, e nonostante ciò Sasà non ha mai proferito parola continuando ad allenarsi con impegno e serietà. E' da quattro mesi che si parla di rinnovo e, nonostante le promesse fatte, ad oggi nessun accordo è stato messo nero su bianco".

Con che stimoli ora il giocatore affronterà la post season?

"Sandomenico è un professionista e darà il suo contributo per la vittoria dei play-off perché lo merita il pubblico amaranto, che gli ha dimostrato in questo periodo vicinanza e affetto. Lo merita anche la società che con il presidente Gallo ha dato grande entusiasmo e un grande futuro alla Reggina ottemperando peraltro a tutti gli impegni economici. Questo chiarimento è un atto dovuto nei confronti di un professionista esemplare come Sandomenico soprattutto perché nell’ambiente tutti si domandano dove sia finito. Sasà è a scadenza di contratto e ci sono due società fortemente interessate a lui: la Reggina resta la priorità, ma purtroppo l’attesa non può essere infinita e, se in futuro lo dovessimo vedere con un’altra casacca, non sarà certo per colpa sua e del suo procuratore".