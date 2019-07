© foto di Alessio Alaimo

Rispetto alle indiscrezioni che riguardano il possibile rinnovo del terzino Federico Tait con il Sudtirol, l’agente del giocatore Giovanni Bia precisa a Tmw: “Smentisco che ci sia stato un rinnovo di contratto tra il mio assistito ed il Sudtirol nè che ci siano trattative in via di definizione in questo senso”.