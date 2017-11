ESCLUSIVA TMW - Ag. Vantaggiato: "Contatti? Sì, ma lui vuole rimanere a Livorno"

© foto di Nicolò Schira

Otto gol in quattordici partite con la maglia del Livorno per Daniele Vantaggiato, trascinatore dei labronici nel Girone A di Serie C. Gol che accendono sul'attaccante brindisino i riflettori della Serie B. Ne abbiamo parlato con il suo agente, Giovanni Tateo: "Beh, ci sono stati dei contatti, però ho detto che è un calciatore del Livorno e che la sua intenzione è quella di continuare con i toscani. Non giocava in C dal suo primo anno come professionista, è sceso di categoria anche e soprattutto per amore dei tifosi. Poi chiaramente, se altri club fossero interessati a portarlo via devono parlare con il Livorno, che può fare le sue valutazioni, ma il ragazzo ragazzo vorrebbe rimanere a Livorno".

Contratto in scadenza a fine stagione, esiste un'opzione per il rinnovo?

"No, perché di opzione vera e propria non si può parlare, a livello federale non è contemplata per quanto riguarda i club di Serie C. Però c'è un accordo con una stretta di mano, garantito dal presidente e che quindi per noi vale più di qualsiasi contratto, secondo cui in caso di promozione in Serie B ci sarà il rinnovo e Vantaggiato sarà un giocatore di riferimento del Livorno. I rapporti sono ottimi con il presidente e con la dirigenza, una stretta di mano quand'è così vale molto. E poi lui vorrebbe finire la carriera con questa maglia".

Promozione in Serie B che, se il Livorno continuerà così, sarà sempre più probabile. Si aspettava un avvio del genere?

"Io Sottil l'ho visto allenare a Gubbio e mi era piaciuto molto. A Siracusa l'anno scorso ha fatto un campionato strepitoso, pur non avendo una squadra eccezionale. Quest'anno è arrivato a Livorno e ha cambiato modulo, perché la squadra non giocava come voleva lui: ha imposto un modulo innovativo e con l'aiuto del ds Facci secondo me hanno trovato gli uomini giusti per lo schema. Alla fine sta dando i suoi frutti: all'inizio hanno tentennato un pochino, perché molti in rosa non avevano mai giocato così, però una volta trovati gli automatismi stanno viaggiando a buona velocità".

Per chiudere, anche il Lecce di Di Piazza viaggia verso la promozione.

"Con l'avvento di Liverani e il cambio di modulo, lui è tornato nel suo ruolo, dove penso che possa fare la differenza: è un giocatore che ha fatto otto gol e può essere determinante per il raggiungimento dell'obiettivo Serie B. Il Lecce ha un'opzione per riscattarlo: sta facendo bene, penso che la eserciteranno. E infine non dimenticherei il Padova, dove c'è Marco Guidone: anche loro sono primi in classifica, direi che per ora la stagione sta andando a gonfie vele".