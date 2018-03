ESCLUSIVA TMW - Ag.Fabbro: “Quando gioca segna. Prossimo anno in Serie A”

“Se non gioca con continuità è per una precisa scelta societaria e non tecnica, la decisione di lasciare il Bassano è dovuta anche a questo”. Così a TuttoMercatoWeb Donato Di Campli, agente di Michael Fabbro, attaccante del Bassano che oggi è andato in rete pur non trovando spazio con continuità da diverso tempo. Ma quando viene chiamato in causa Fabbro risponde sempre presente a suon di gol. “Sembra strano che non giochi con continuità visto che quando gioca segna”, sottolinea Di Campli.

Scusi, ma se fa sempre gol perché non gioca? Anche se è in scadenza...

“Sono subentrato dopo, ma non si chiede ad un calciatore all’ultimo momento di rinnovare, i rinnovi vanno chiesti anticipo. E comunque il prossimo anno giocheremo in Serie A (è vicino al Chievo, ndr)Siamo sereni. Il ragazzo è un professionista al cento percento tant’è che risponde sempre presente e si fa trovare pronto facendo in pieno il suo mestiere”.