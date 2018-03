ESCLUSIVA TMW - Akragas, Vullo da convincere. E Criaco non accetta: le ultime

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Akragas al lavoro per risolvere la questione allenatore, dopo l'esonero di Raffaele Di Napoli maturato ieri. Il primo nome resta quello di Salvatore Vullo: al momento, però, il tecnico siciliano non ha ancora sciolto le riserve e non sembra convinto a farlo. La società continua il proprio pressing, anche perché le alternative scarseggiano: si era parlato di Salvatore Feola, ma avendo allenato in Serie D non può farlo in C (a differenza di quanto capita, per esempio, ai calciatori). E il vice di Di Napoli, Leo Criaco, non sembrerebbe al momento intenzionato ad accettare di guidare la prima squadra. Vullo resta di conseguenza la prima soluzione, con qualche incertezza. Ivi compresa quella economica dell'Akragas: in un momento delicato della stagione, è complicato sostenere la spesa per inserire a libro paga un secondo allenatore.