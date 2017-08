ESCLUSIVA TMW - Albinoleffe, Agnello rinnova per tre anni

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Prossimo un rinnovo a centrocampo per l'Albinoleffe, che starebbe per mettere a segno un colpo importante. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, infatti, sta per apporre la sua firma sul prolungamento del contratto Francesco Agnello: il classe '92 si legherà ai blu celesti per altri tre anni.