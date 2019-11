ESCLUSIVA TMW - AlbinoLeffe, Gelli: "Da qui alla fine sarà una lunga cavalcata"

Quinto posto a pari merito con la Pro Vercelli (se si considera tutte le squadre appaiate ai medesimi punti), griglia playoff in nona posizione: un bilancio sicuramente positivo quello che può finora tracciare l'AlbinoLeffe. Quando il girone di andata è ormai verso la sua conclusione, in casa seriana ci si può dire soddisfatti, una giusta strada è stata tracciata e ora occorre solo continuare a batterla.

Come conferma il centrocampista Francesco Gelli ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com.

Il migliore in campo, a detta dei più, nel recente match contro la Carrarese: a livello personale, finora, che bilancio tracci?

"A livello personale penso che questo inizio di campionato stia andando abbastanza bene. Sto crescendo nel ruolo di interno di centrocampo, per me inedito, ma al tempo stesso mi metto sempre a disposizione secondo le esigenze del mister. So che devo migliorare e che posso fare ancora di più, sia nel mio interesse ma soprattutto in quello della squadra".

Per quanto riguarda invece il collettivo, come definiresti questa prima parte di stagione per l’AlbinoLeffe?

"Se da una parte ci siamo resi protagonisti di buone prestazioni contro alcune compagini blasonate, dall'altra abbiamo perso qualche punto di troppo in partite più alla nostra portata. Siamo un gruppo di valore ma dobbiamo crescere in termini di continuità. Sono convinto che attraverso il lavoro e una maggiore attenzione tanto durante gli allenamenti quanto in gara, potremo migliorare ulteriormente la nostra classifica e toglierci maggiori soddisfazioni".

Manca poco al primo giro di boa, il termine del girone d’andata: come dovrete e vorrete e arrivare a fine dicembre?

"Siamo tutti determinati a fare più punti possibili. Per la posizione che ricopriamo sarebbe scontato guardare ai playoff ma non dobbiamo dimenticarci della lezione dello scorso campionato. Pensiamo quindi ad affrontare con la massima concentrazione ogni weekend, senza abbassare mai la guardia. Il girone di ritorno sarà un campionato ancora più duro dato che a gennaio tutte le squadre cercheranno di rinforzare ulteriormente le proprie rose. Vogliamo chiudere l'andata nel migliore dei modi per poi giocarci le nostre carte fino in fondo".

È presto per parlare di obiettivi a lungo termine o possiamo già pensare a dove arriverà questo AlbinoLeffe?

"A questo punto dell'anno è ancora prematuro e l'unica cosa che possiamo fare è dare il massimo per far girare le cose a nostro favore. Siamo un gruppo giovane ma affiatato, che deve ancora crescere ed è consapevole di doverlo fare. Da qui alla fine dell'anno sarà una lunga cavalcata. Ci faremo trovare pronti a ogni sfida perché abbassare la guardia in un campionato tanto equilibrato come il Girone A vorrebbe dire buttare all'aria quanto di buono fatto fino a ora".