esclusiva AlbinoLeffe, Giacchetta: "Ai playoff onoreremo la maglia e la provincia di Bergamo"

Tra le formazioni che prenderanno parte ai playoff c'è anche l'AlbinoLeffe, che ha chiuso il campionato prima della sosta forzata al settimo posto del Girone A. Per capire che aria si respira in terra seriana, i microfoni di TuttoMercatoWeb.com, hanno contattato il Ds Simone Giacchetta: "Abbiamo accolto la decisione del Consiglio Federale con grande serenità, alla fine anche nell'arco della stagione avevamo messo le basi per fare il buon campionato che è stato fatto: la decisione presa era poi necessaria, anzi, probabilmente doveva essere presa anche prima. A ogni modo guardiamo all'oggi, ci stiamo preparando per i playoff senza grandi patemi, il primo nostro obiettivo è questo, la preparazione, soprattutto in un territorio duramente colpito dal Coronavirus: a ogni modo oggi anche la Lombardia è sotto il coefficiente dei contagi, è in pseudo sicurezza dopo un brutto momento, e la scelta di giocare, per quando non sia tutto semplice, è dovuta al fatto che dobbiamo reagire a quello che è stato il recente passato. Lo dobbiamo anche alla provincia di Bergamo, che rappresentiamo. Siamo la quinta squadra più giovane della Lega Pro, non abbiamo obiettivi particolari perché questa lunga sosta ha anche tolto adrenalina, ma ci ricaricheremo mentalmente per tornare ad avere entusiasmo e giocare al meglio della nostre possibilità: onoreremo la maglia e il territorio di Bergamo".