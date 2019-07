ESCLUSIVA TMW - Albissola, Mussi: "Rilancio di Martignago e futuro da scrivere"

Tra le situazioni che hanno fatto rumore, intanto che il tema iscrizioni ai prossimi campionati è ancor caldo, c'è quella dell'Albissola che, dopo una sola stagione in Serie C (per altro la prima, e storica), ha deciso di non iscriversi al prossimo torneo di terza serie. Per quanto comunque ci fossero molti buoni aspetti da cui ripartire.

I microfoni di Tuttomercatoweb.com hanno parlato della situazione con il DS Andrea Mussi, tra i fautori di questa storia sportiva.

Nonostante fosse un club virtuosa, l’Albissola non si è iscritta al campionato. Fulmine a ciel sereno?

“E’ stata effettivamente una situazione inaspettata, dal 5 maggio stavo già lavorando all’anno successivo perché, essendo una piccola società, dovevamo avvantaggiarci almeno sui tempi. Però, nonostante il buon esito finale della passata stagione, la presidente e l’AD hanno deciso di non proseguire”.

Un buon esito che si è visto anche dall’attuale mercato: Martignago è al centro dei rumors di B e C.

“Riccardo è stata inizialmente una scommessa mia e del suo agente, lui poi accettò di buon grado ed è riuscito a consacrarsi definitivamente. Io ho sempre creduto nel suo valore, e non sono stato smentito: è chiaro che, potendolo prendere a parametro zero, si è scatenata su di lui una vera e propria asta. Una cessione di questo calibro sarebbe stata un buon guadagno per il club”.

A proposito di guadagni, ci sono state tante valorizzazioni. Quanto è stata importante la fiducia dei club di A?

“In rosa avevo portato 12 esordienti, non pochi, che hanno fatto un gran lavoro perché, giocando praticamente sempre in trasferta, hanno dovuto far molta leva su loro stessi. Siamo stati terzi in tutta la graduatoria del minutaggio, ma anche gli under, oltre poi agli over, hanno centrato un ottimo risultato, soprattutto se si considera che a gennaio, per motivi disciplinari, abbiamo dovuto fare un mercato ridotto, dove comunque sono arrivati Moretti e Cisco”.

Cisco che per altro è volato al Pescara.

“Non mi sorprende, ha mostrato il suo valore. Ma sono tanti i ragazzi che hanno mantenuto le promesse, avremmo fatto buone plusvalenza, a esempio con Calcagno, un classe 2000 che per metà avevamo riscattato dal Genoa. Ma potrei citare anche Piccardo, Russu, Raja, Oukhadda, Sibillia, Balestrero: ne sentiremo parlare”.

Ora il futuro, il mercato che dovrà fare sarà su sé stesso: cosa si aspetta?

“Spero di trovare intanto un’altra società seria, ho degli appuntamenti in agenda e valuterò. Vorrei consolidarmi in Serie C, ovviamente, ma anche un progetto ambizioso in D non lo rifiuterei, così come non direi di no a una collaborazione con club importanti per valutare magari i ragazzi che da una Primavera possono passare in prima squadra: lavorare con i giovani mi piace”.