ESCLUSIVA TMW - Alessandria, Stellini si gioca la panchina contro il Pisa

Potrebbe decidersi domenica nel match contro il Pisa il destino di Cristian Stellini sulla panchina dell'Alessandria. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione in caso di ennesimo risultato negativo per i grigi l'esonero sarebbe dietro l'angolo per il tecnico in carica, con Giorgio Roselli, Gianluca Atzori e Pasquale Padalino pronti a subentrare.