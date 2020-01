ESCLUSIVA TMW - Arezzo, ag. Cutolo: "Tra i migliori in giro, richieste dalla B"

Fonte: Alessio Alaimo

© foto di Alessio Alaimo

Paolo Palermo, agente dell'attaccante Aniello Cutolo, ha parlato così in esclusiva a TMW dei rumors di mercato che circolano intorno al classe '83 in forza all'Arezzo: "Cutolo è un grande professionista e sta dimostrando di essere ancora tra i migliori in circolazione. Detto questo, faccio chiarezza sulle dichiarazioni di martedì sul Corriere di Arezzo, da parte del presidente La Cava, il quale insinua che le notizie di mercato su Cutolo sono fandonie create da me. Dico che il giocatore è a scadenza e che è normale che abbia richieste anche dalla Serie B. Io credo che La Cava sia confuso e che debba fare chiarezza. Anche quando oggi ha associato l’imprenditore Ciuffarella a Cutolo... Cutolo fa il calciatore e lo sta facendo alla grande, e non conosce affatto l’imprenditore ciociaro. Un procuratore che gestisce un calciatore del genere non deve fare altro che scegliere la migliore soluzione per lui", le sue parole.