ESCLUSIVA TMW - Arezzo, ag.Muscat: “Futuro in serie B, farà il salto di qualità”

© foto di Francesco Inzitari/ILoveGiana

“È un ragazzo che ha mercato, piace molto al Livorno e mi risultano apprezzamenti anche dal Pisa. Le migliori squadre del girone potrebbero offrire un’opportunità in vista del prossimo campionato”. Così a TuttoMercatoWeb l’agente del difensore dell’Arezzo Zach Muscat, Valentino Nerbini. “Il ragazzo si trova a Roma per delle cure al ginocchio, non risponderà alle convocazioni in Nazionale e pensa al recupero delle condizioni fisiche. Il prossimo anno sicuramente Muscat farà il salto di qualità, potrebbe andare in serie B e chi lo prenderà farà un affare. Sarebbe potuto andare in vacanza chissà dove e invece è a curarsi a spese sue”.

Tanti fallimenti, troppi problemi. Campionato di C falsato?

“Si. Assolutamente. Il campionato è strano e il prossimo anno lo sarà ancora di più con le seconde squadre. È stato preso l’allenatore della Nazionale, ma ora bisogna fare tutto il resto”.