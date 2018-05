ESCLUSIVA TMW - Arezzo, Cutolo tra il rinnovo e le sirene dalla B

Aniello Cutolo e l’Arezzo, prove di futuro ancora insieme. Presto potrebbero cominciare le trattative per il prolungamento del contratto per l’attaccante ex Pescara. Intanto sul giocatore cominciano a posarsi gli occhi di alcune squadre di B. Carpi e Avellino studiano la situazione. Cutolo e il futuro, tra rinnovo e mercato...