"Ho finito ora con La Cava, abbiamo brindato, tutto a postissimo". A dirlo è Fabio Gentile, amministratore unico della MAG Servizi Energia, nuova proprietaria dell'Arezzo. "Lui avrà una piccola percentuale, rimane con noi perché abbiamo bisogno di una persona che ci affianchi per i primi tempi, anche se eravamo tutti in vacanza. Il 19 alle 12 ci incontriamo ad Arezzo per il primo sopralluogo, in cui si definiranno le nuove figure. La parte tecnica la possiamo procrastinare un po', abbiamo bisogno di ragionarci un po'. E poi fare incontro per ristrutturare la società. Riccardo Fabbro sarà con noi, insieme definiremo tutta la parte tecnica, è già stato confermato. Ci prendiamo questi due o tre giorni e poi vedremo. Per il resto stiamo valutando nel confermare o meno altre persone, ti dico questo perché non abbiamo ancora incontrato nessuno. Poi vorremo capire effettivamente come impostare la nuova gestione, sempre in presenza con La Cava che per noi è un valore aggiunto".



Quali sono gli obiettivi?

"Lo sforzo economico è stato indubbio, gli obiettivi... non lo dico perché posso portare sfortuna. Fare un ottimo campionato, perché il post Covid è stato difficile e delicato per tutti. Vogliamo dare una seria struttura alla squadra. Avendo firmato due ore fa è complicato suggerirli".