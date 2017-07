ESCLUSIVA TMW - Arezzo, per la panchina caldo il nome di Claudio Bellucci

© foto di Filippo Gabutti

Le prossime saranno ore decisive per conoscere il nome del nuovo tecnico dell'Arezzo. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com il nome caldo per il club amaranto sarebbe quello di Claudio Bellucci, storico ex attaccante della Sampdoria che nella scorsa stagione ha allenato la formazione Allievi dei blucerchiati. Domani è attesa la svolta, magari con la conferenza stampa già in programma del ds Gemmi.