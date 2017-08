ESCLUSIVA TMW - Arzachena, arriva l'esterno Curcio

Alessio Curcio © foto di Tommaso Sabino/TuttoLegaPro.com

Stando alle indiscrezioni raccolte, i sardi dell'Arzachena (alla loro prima apparizione in Serie C) avrebbero preso l'esterno offensivo Alessio Curcio, 27 anni, il quale vanta un passato nelle giovanili della Juventus, e per questo movimento mancherebbe solo l'ufficialità. Curcio ha sempre giocato tra i professionisti (segnando circa trenta gol in C) salvo la scorsa stagione, in cui ha ricominciato dalla D con la Nuorese segnando 9 gol in 18 gare.