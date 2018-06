ESCLUSIVA TMW - Arzachena, si parte: quattro nomi per rinforzare la squadra

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Quattro nomi per l’Arzachena: la società sarda è attiva sul mercato e lavora per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. In difesa attenzione al possibile ritorno di Riccardo Busatto, all'Union Feltre nell’ultima stagione ma con trascorsi in Costa Smeralda. Piace anche, sempre per il reparto arretrato, Giacomo Benedini, centrale classe ‘94 che nella stagione da poco conclusa ha difeso i colori della Carrarese. Sulla fascia, fari su Giacomo Demartis, mentre in attacco i gol potrebbero arrivare da Luigi Scotto, 17 reti col Rieti in Serie D. Arzachena che si muove: novità in arrivo anche sui giovani, visti i buoni rapporti con diversi club di A.