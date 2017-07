ESCLUSIVA TMW - Arzachena, si segue Gargiulo

© foto di Giuseppe Scialla

Per rinforzare la corsia di sinistra i sardi dell'Arzachena (alla prima apparizione in C) valutano l'opportunità di ingaggiare Giuseppe Gargiulo, 20 anni, che ha giocato l'ultimo campionato tra Grosseto e Nocerina. Il calciatore, che si sta già allenando con la squadra di Giorico, dovrebbe firmare all'inizio della prossima settimana.