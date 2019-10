Fonte: dai nostri inviati Claudia Marrone e Marco Pieracci

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Mauro Milanese, amministratore unico della Triestina, ha parlato ai microfoni di TMW a margine dell'incontro con gli arbitri in programma negli uffici della Lega Pro a Firenze: "La squadra ha reagito dopo l'esonero. Princivalli ha fatto bene così come i giocatori, sia nel turno infrasettimanale che ieri. Il perché dei problemi iniziali? È difficile capirlo, abbiamo incassato tre sconfitte con nove gol presi e la squadra non dava segno di reazione. Andavamo in difficoltà contro qualsiasi avversario e la fortuna non ci ha voluto bene. A quel punto il fattore psicologico incide. Dispiace che sia stato il tecnico a pagare, ma non si possono cambiare 26 giocatore. Il nuovo tecnico? Vorrei scegliere subito dopo la riunione di oggi perché dobbiamo fare le cose nel migliore dei modi. Princivalli rimarrà nello staff della prima squadra, ma sapeva che il suo era un ruolo di traghettatore".