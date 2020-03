ESCLUSIVA TMW - Avellino, il neo presidente D'Agostino: "Grande soddisfazione. Progetto ambizioso"

esclusiva Avellino, il neo presidente D'Agostino: "Grande soddisfazione. Progetto ambizioso"

Sembra essere finalmente arrivata alla fine la querelle legata al passaggio di proprietà dell'Avellino. È attesa per le prossime ore l'ufficialità del passaggio di proprietà del club irpino ad Angelo D'Agostino, imprenditore nel settore dell'edilizia e delle energie rinnovabili. "È stata una trattativa lunga e complicata - racconta in esclusiva ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com - e ammetto che è stata stancante, soprattutto per i molti cambiamenti in corso d'opera che abbiamo dovuto affrontare, ma c'è anche grande grande soddisfazione".

Cosa si sente di dire alla città di Avellino dopo tanti mesi vissuti nell'incertezza?

"Adesso è il momento di ritrovare la giusta tranquillità. Quello che abbiamo in mente è un progetto serio e ambizioso, con il quale vogliamo puntare in alto. Per riuscirci abbiamo intenzione di programmare al meglio il futuro della società, anche per affrontare la situazione debitoria esistente. Il primo passo è quello di delineare una grande struttura societaria".

Quello che probabilmente è mancato alla squadra in questa stagione.

"Oramai siamo nella parte finale del campionato e quello che possiamo e dobbiamo fare è rasserenare la situazione. Per i cambiamenti importanti rimanderemo a fine stagione, sfruttando queste settimane per delineare il nostro progetto per il nuovo campionato".

Di Somma come Ds e Capuano in qualità di allenatore possono stare tranquilli.

"Capuano assolutamente. Con Di Somma mi sono incrociato in una sola brevissima occasione, quindi dobbiamo ancora parlare".

Ultima domanda legata all'aspetto istituzionale. Ha già avuto modo di parlare col presidente Ghirelli.

"Ci siamo conosciuti ieri al San Nicola di Bari in occasione della partita di campionato, ma domani abbiamo fissato un appuntamento a Roma per confrontarci".