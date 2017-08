ESCLUSIVA TMW - Avellino, si avvicina Gasparetto della SPAL

© foto di Federico Gaetano

L'Avellino continua a guardare in casa SPAL per rinforzare il reparto difensivo. L'obiettivo è Daniele Gasparetto, classe '88, protagonista della promozione in Serie A degli emiliani la passata stagione. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il calciatore sarebbe vicino a vestire la maglia biancoverde degli irpini.