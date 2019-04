ESCLUSIVA TMW - Bari in Serie C, Angelozzi: “Lo aspetto in A, fiducia nel club”

Festa in casa Bari, che con la vittoria di oggi contro il Troina conquista la promozione in Serie C. “Complimenti al Bari, ma io lo aspetto in Serie A perché merita palcoscenici più importanti. E sono convinto che con questa società il Bari la Serie A riuscirà a raggiungerla”, dice a TuttoMercatoWeb l’ex direttore sportivo biancorosso, Guido Angelozzi, oggi allo Spezia. “La nuova società - continua il dirigente catanese - ha dimostrato serietà, bisogna darle fiducia e andare avanti”.

De Laurentiis fa festa. E chissà che stasera non possa festeggiare anche per il Napoli... “Spero - dice il ds dello Spezia - che il Napoli ce la faccia. Da uomo del Sud per gli azzurri, gli auguro di passare il turno. Così De Laurentiis - conclude Angelozzi - oggi festeggia due volte”.