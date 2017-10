ESCLUSIVA TMW - Bassano, Fabbro: "Renate tosto, vogliamo la vittoria"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Prima avventura fra i professionisti per Michael Fabbro, attaccante classe classe 1996 scuola Milan. Il giocatore ha raccontato i suoi primi mesi nel calcio dei grandi ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com: "Ho avuto qualche problema fisico ad inizio campionato, ma adesso sto trovando continuità. Per questo sono soddisfatto a livello personale. Per la squadra, invece, dopo due pareggi e una sconfitta è arrivato il momento di tornare alla vittoria. Il rendimento finora è stato ottimo, ma sempre con qualche rammarico dato che secondo me potremmo essere più in alti in classifica".

Com'è il rapporto con mister Magi?

"Buono. Ci abbiamo messo qualche giorno per capire il suo metodo di fioco, ma adesso lo stiamo interpretando bene".

Prossimo avversario in campionato il Renate.

"Sono una squadra tosta che quando gioca in casa ha motivazioni anche maggiori rispetto al solito. Noi, come ho detto prima, vogliamo la vittoria e daremo il massimo per riuscirci".