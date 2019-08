ESCLUSIVA TMW - Bastrini: "Reggiana top. Io cerco progetto per rilancio"

In attesa della cosiddetta "giusta chiamata", Alessandro Bastrini, svincolato dopo l'esperienza a Monopoli, sta osservando il campionato di Serie C dagli spalto. E proprio ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, ha detto la sua sulla prima giornata che terminerà questa sera, quando si sfideranno Novara e Juventus U23.

Ha preso il via la Serie C: qualche sorpresa positiva?

"Non parlerei di sorprese, è ancora presto per tracciare bilanci, ma di sicuro la Reggiana ha centrato un'importante vittoria contro una Feralpi candidata alla vittoria finale. Gli emiliani, però hanno ben operato sul mercato".

A proposito di vittoria finale, vincono Monza e Catania.

"Il Catania e il Monza non sono certo sorprese, per me neppure il SudTirol, e le vittorie non mi sorprendono. Non vedo però nessuna formazione che può ammazzare il campionato, il torneo questo anno è molto livellato. Poi rimane ancora da vedere cosa succederà in questa ultima settimana di mercato".

Si è molto discusso del mercato aperto quando il campionato ha preso il via. Incide molto?

"Si, soprattutto per chi magari è in bilico tra una squadra e l'altra, e credo che la chiusura inciderà maggiormente sulla seconda giornata che si giocherà questo weekend. E' da dopo il mercato che tutto cambia, si riparte mentalmente e si sa esattamente su cosa si può far conto, la testa è libera e le rose definite: da li si potranno tirare maggiori somme".

Il mercato di Bastrini, invece, a che punto è?

"Ho avuto alcune proposte, e sto cercando la situazione che mi aiuti a rilanciarmi. Mi sono allenato molto durante l'estate per farmi trovare pronto in caso di qualche chiamata, e sto continuando a lavorare ancora: mi auguro in una soluzione buona, in un bel progetto".