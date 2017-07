ESCLUSIVA TMW - Belardelli: "Volevo la Lucchese. Trattato in malo modo dal club"

© foto di Luca Maggiani/TuttoLegaPro.com

Voleva rilevare la Lucchese Pietro Belardelli, imprenditore che ha già conosciuto il mondo del calcio viste le esperienze al Lugano, al Castel di Sangro e al Lecco. Ma la chiusura dell'accordo, a sentire le sue parole, è saltata proprio in extremis. "Voglio precisare che il mondo di internet francamente mi ha dipinto in un modo che non rispecchia ciò che io sono. E' stata travisata la realtà - dice a Tuttomercatoweb.com - anche perchè non vorrei ripetermi ma il Lugano l'ho portato in Coppa Campioni, il Castel di Sangro l'ho salvato e poi regalato ad un euro al sindaco e al Lecco sono stato amministratore per due mesi e abbiamo pagato i debiti. Adesso vedo però che quando vado a fare una trattativa ci si sofferma su illazioni senza conoscere la persona e vengono immagazzinate verità distorte. Questo è un mio grande rammarico, non si può ricevere un trattamento del genere".

Veniamo comunque alla Lucchese: come sono andati i fatti?

"Mi era stato proposto di rilevare il club, sono andato a Lucca e ho conosciuto colui che diceva di essere il proprietario. Ci siamo conosciuti, abbiamo parlato. Siamo poi andati dal suo commercialista e abbiamo iniziato a scrivere un contratto. Poi però nello studio del commercialista, dove era presente anche il figlio di un noto ex presidente di calcio, si sono presentati altri personaggi, senza nemmeno salutare. Con grande arroganza. Si sono messi di traverso e la trattativa è saltata. Mi hanno poi raccontato che personaggi dell'entourage del proprietario hanno detto: 'noi non trattiamo con questo personaggio'. Eravamo d'accordo sulle cifre, volevamo provare a salire in B. Il proprietario mi aveva anche chiesto i nomi tra cui avrei scelto il tecnico".

Chi avrebbe preso?

Giovanni Dellacasa, ex tecnico delle giovanili del Torino e che ha grande esperienza internazionale. Ma ripeto, è stata una situazione anomala. Mi sono trovato a che fare con dirigenti che parlavano di fidejussioni senza neanche sapere cosa fossero. Non sanno neanche cosa sia una palla.... Avrei portato denaro e posti di lavoro e invece sono stato trattato in questo modo... Non mi capacito. Se l'affare non si voleva fare non si faceva, ma non in questo modo. A questo punto tolgo il disturbo senza rancore. Sarò di nuovo disponibile se lo vorranno davvero".