ESCLUSIVA TMW - Blocco Lega Pro, Ghirelli: "Non un ricatto. Attendo segnale"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

A seguito del comunicato della Lega pro che ha sancito il blocco della prima giornata di ritorno del campionato di Serie C quale risposta alla mancata presa di posizione del Governo sul tema della defiscalizzazione delle società di terza serie, Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro ha rilasciato alcune brevi dichiarazioni ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com:"È stata una decisione sofferta, anche se era giusto fare questo passo. Sono una persona che ama trattare fino all'ultimo momento, perché rappresento 60 club che si stanno dando regole, cercando di portare avanti una progettualità sostenibile attingendo anche ai fondi della comunità europea, ma non possiamo andare avanti all'infinito nell'attesa. Dal governo stiamo aspettando da mesi una presa di posizione e adesso mi attendo un segnale. Sia chiaro questa decisione non è in alcun modo un ricatto perché noi con il tema della defiscalizzazione ci giochiamo il presente e il futuro. Se perdiamo la Lega Pro tutto il movimento entra in crisi. Gravina? Da parte del presidente così come da tutti i miei presidenti sono arrivati solo segnali di forte solidarietà".