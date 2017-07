ESCLUSIVA TMW - Breda verso il no al Livorno: aspetta la Serie B

Sembra essere sfumata la pista che portava Roberto Breda sulla panchina del Livorno. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com l'ex tecnico della Virtus Entella, infatti, nonostante il corteggiamento del club amaranto non sarebbe convinto di scendere di categoria. Per il Livorno adesso rimangono in corsa altri profili come quello di Vincenzo Torrente e di Stefano Sottili libero dopo la fine dell'avventura con l'Arezzo.