ESCLUSIVA TMW - Brucato: "Serie C equilibrata. Modena, giusto scioperare"

© foto di MB/TuttoMantova.it

Decima giornata del campionato di Serie C in arrivo, ai microfoni di TMW ne ha parlato Giuseppe Brucato: "È un campionato molto equilibrato, con tante partite equilibrate: vedo un Alessandria in difficoltà, come lo stesso Pisa. Anche la Reggiana, ha già esonerato un mister, vedremo gli sviluppi. Sono tutte squadre che possono fare meglio di così".

Tanti esoneri.

"Nel nostro calcio è normale, onestamente non vedo differenze con gli altri anni. Però bisogna dare agli allenatori il tempo di lavorare, non puoi pensare di avere una squadra che assimila subito tutto. Un mister deve navigare a vista, non c'è più progettualità".

Il Modena?

"Certe difficoltà erano sicuramente note, c'è stato questo passaggio di consegne, ma non vedo cosa ha portato. Io mi metto nei panni dei giocatori: quando uno lavora e ha un'attività di qualsiasi genere deve essere pagato. Se dovessero scioperare i giocatori avrebbero ragione".