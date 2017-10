ESCLUSIVA TMW - Carboni: "Felice per Siena. Durio farà investimenti importanti"

© foto di Prospero Scolpini/TuttoSalernitana.com

L'ex tecnico di Bari, Siena ed Empoli (fra le altre) Guido Carboni ha parlato a Tuttomercatoweb.com della situazione nel Girone A di Serie C che vede proprio il Siena in vetta alla classifica: “Il Livorno sta facendo bene, mentre l'Alessandria invece finora ha deluso le aspettative, ma ha le qualità per risalire. Il girone comunque è veramente equilibrato con il Siena che sta facendo benissimo e sono molto contento perché sono legato alla piazza a prescindere da come sono andate le cose. All'epoca sono stato lasciato completamente solo ad affrontare la situazione della gestione Ponte. Sono convinto che se a gennaio la Robur sarà ancora lì in alto il presidente Durio farà investimenti importanti. - continua Carboni – Il mercato di gennaio lo sappiamo è utile sia per rinforzarsi che per ribaltare le situazioni che si sono venute a creare per questo credo che tutto sia ancora aperto anche in basso alla classifica”.

Lei come vive questo momento senza panchina?

“Aspetto una squadra che possa dire qualcosa di importante in campionato, nel frattempo mi aggiorno guardando partite di B e C. Nel nostro lavoro è sempre importante aggiornarsi”.