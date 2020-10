esclusiva Carpi, Sabotic: "Carichi e spensierati. Prima centriamo la salvezza, poi ci divertiamo"

Una Serie B sfumata per un soffio, i tanti cambi in società, qualche problema di troppo, ma sul campo il Carpi non fa sconti a nessuno: al di là delle vicende esterne, i biancorossi hanno centrato tre risultati utili consecutivi nelle prime tre gare ufficiali della stagione, conquistando la vetta del Girone B.

Del momento calcistici degli emiliani, ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, ne ha parlato il difensore Minel Sabotic.

Una stagione anomala la scorsa, che vi aveva visti in B salvo poi la scelta della FIGC di far giocare i playoff, che hanno premiato la Reggiana. Dura ripartire?

"E' stato difficile per il momento che affrontiamo tutti, a livello mondiale, ma a livello di campo per noi è stato facile, anche se l'anno scorso qualcosa abbiamo sofferto: il rammarico, soprattutto per come sono andati i playoff c'è, sono sicuro che se avessimo continuato a giocare regolarmente avremmo fatto grandi cose, siamo stati stoppati nel nostro momento migliore. Avremmo potuto far sicuramente di più. Però tutto è già stato smaltito, il tempo per pensare troppo non c'è stato e ci siamo subito concentrati su questa stagione".

Iniziata per altro nel migliore dei modi...

"Si, siamo partiti forte, anche se rispetto alla scorsa stagione abbiamo cambiato molto. Siamo più giovani, ma molto brillanti, e questa partenza è frutto del lavoro che portiamo avanti. Certo, era forse inaspettata, ma non mi sorprende: con il mister curiamo molto i dettagli, lavoriamo tanto sui nostri punti di forza".

Come arrivate alla gara di domenica, la terza in una settimana?

"Stanchi, ma eravamo consapevoli dall'inizio di ciò che ci aspettava, sapevamo ci sarebbero state tante gare ravvicinate. Ma abbiamo fiducia nei nostri mezzi, siamo una squadra carica e spensierata, se continuiamo su questa strada potremmo dare noia a chiunque".

Ma dove può arrivare questo Carpi?

"Far programmi ora è prematuro. Intanto pensiamo a conquistare altri punti dando seguito a questo buon inizio, poi, una volta conquistata la matematica salvezza, vediamo dove possiamo arrivare: chiaramente la voglia di ripetere quanto fatto lo scorso anno c'è. A dir la verità c'è anche la voglia di migliorarsi".