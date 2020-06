esclusiva Carpi, Vano capocannoniere di Coppa Italia: "Felice di ciò, ma testa ai playoff"

Conclusa la Coppa Italia, quella che ha visto protagoniste anche le squadre di Serie C, la sorpresa della competizione arriva dalla Serie C: in coabitazione con Scamacca dell'Ascoli, Michele Vano del Carpi si laurea miglior marcatore del torneo.

Una prima soddisfazione personale per l'attaccante, che con i biancorossi sarà impegnato nella corsa alla Serie B mediante i playoff.

Di tutto questo, il classe '91 ha parlato ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com.

Tanti i nomi blasonati andati a rete in Coppa Italia, ma il capocannoniere sei tu: come hai accolto la notizia?

"Mercoledì stavo seguendo la finale, vedendo che nessuno segnava stavo iniziando a sperare di potermi togliere questa soddisfazione, e così alla fine è stato. Però la testa è ai playoff, questa della Coppa è alla fine una cosa che si è rivelata fine a sè stessa".

A proposito di playoff, come vi state preparando per questo mini torneo dopo un lunghissimo stop?

"Siamo concentrati al massimo, abbiamo ripreso ad allenarci molto bene, anche se con i preparatori e lo staff anche durante il lockdown era stato svolto un buon lavoro, che ci ha permesso di arrivare al campo in buone condizioni. Adesso intensificheremo, per poter arrivare a giocarsi le nostre carte in questo intenso rush finale".

La Lega Pro, però, aveva proposto la vostra promozione d'ufficio, il Consiglio Federale l'ha rigettata. Cosa passata o si sentono le scorie di questa scelta?

"Non dobbiamo assolutamente pensare a questo, ma concentrarsi al massimo su cosa stiamo facendo. Questa preparazione ci è utile perché dovremmo metter in campo non solo il fisico e la tecnica ma anche la testa, che va di pari passo a tutto il resto. Inutile sprecare energie altrove, come ho detto dobbiamo solo pensare ad arrivare al top alla prima gara".