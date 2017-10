ESCLUSIVA TMW - Carrarese, Bentivegna: "Sarà dura ma vogliamo la B"

Accursio Bentivegna, esterno offensivo della Carrarese, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com dopo la vittoria contro l'Arzachena: "E' stata una partita difficile, anche per nostre colpe. Abbiamo avuto delle occasioni che non abbiamo sfruttato. Siamo emersi solo nella ripresa prendendoci i tre punti che ci servivano".

Domenica prossima il calendario prevede il derby in casa della Lucchese.

"Sarà una partita complicata come le altre. Ognuno lotta per fare punti ogni domenica. Noi vogliamo vincere ogni settimana".

Cosa sta portando mister Baldini?

"E' un punto di riferimento per noi, sia sul piano calcistico che morale. Ci sta facenco crescere".

Come valuta finora la sua stagione?

"Ho cominciato bene, poi in alcune gare non ho inciso come avrei voluto. Adesso sto recuperando la forma e credo di poter dare qualcosa in più rispetto a prima".

Qual è l'obiettivo della Carrarese?

"La Serie B ma sarà difficile perché sono molte le squadre attrezzate. Cercheremo di fare il possibile per raggiungere questo traguardo".